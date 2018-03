Un spectacol sălbatic de care ar trebui să ne fi e rușine azi: Ieșirea în cătușe din sediul DNA. România lui Cristoiu

Uluit de torentul de dezvăluiri despre folosirea luptei împotriva corupției pentru răfuieli politico-mafiote, mă întrebam, mai zilele trecute, într-o discuție cu un tînăr confrate: Cum dracu am putut asista noi, românii, cetățeni ai Uniunii Europene, presupus școliți, presupus citiți, presupus informați, presupus ca nemaivînd sub pantalon sau sub fustă coada maimuței, la spectacolul oribil, sălbatic al scoaterii în cătușe din sediul DNA a unor semeni de ai noștri?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evenimentul Zilei