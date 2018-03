Acum s-a aflat! De ce a părăsit Anca Surdu Exatlon

15:50

Mariana de la Exatlon a ajuns în țară, duminică seară (25 martie). Concurenta a fost foarte fericită când a pășit pe pământ românesc. Cu toate acestea, femeia nu a fost așteptată de fiul său, Valentin, la aeroport. Mariana a explicat de ce băiatul ei nu a venit la Otopeni. Mariana de la Exatlon a vorbit […] The post Băiatul Marianei de la Exatlon nu a așteptat-o la aeroport: „Poate mulți se întreabă de ce nu a venit!” appeared first on Cancan.ro.