Cazul Skripal:Australia expulzează doi diplomaţi ruşi, Islanda anunţă un boicot diplomatic al Mondialului din Rusia

21:20

Elevii de la Colegiul Naţional "Preparandia- Dimitrie Ţichindeal" au participat luni la o lecţie de istorie interactivă cu tema "Marea Unire şi Regele Ferdinand", în cadrul căreia au adresat întrebări şi, la rândul lor, au răspuns la întrebările invitatului lecţiei, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" (UVVG) din Arad.Prof. univ. dr. Aurel Ardelean le-a vorbit elevilor din ciclul primar din cadrul colegiului arădean despre Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, precum şi despre importanţa avută de Corifeii Marii Uniri arădeni, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu, Ioan Flueraş, în înfăptuirea acestui act istoric.Cu acest prilej, preşedintele UVVG a acordat, în numele conducerii universităţii, premii elevilor care au ştiut să prezinte cel mai bine momentele istorice de la 1 Decembrie 1918, precum şi importanţa Corifeilor arădeni în actul Marii Uniri."Deoarece în manualul nostru de istorie Aradul nu este amintit decât foarte puţin la capitolul despre Marea Unire, i-m adresat invitaţia preşedintelui UVVG, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, de a le vorbi copiilor despre importanţa uriaşă pe care a avut-o Aradul în înfăptuirea Marii Uniri. Dorim ca împreună cu elevii să realizăm o broşură dedicată Centenarului Marii Uniri, iar informaţiile pe care le-am primit de la distinsul nostru invitat ne vor ajuta să materializăm acest proiect", a declarat Mariana Crişan, profesor pentru învăţământul primar în cadrul Colegiului Naţional "Preparandia - Dimitrie Ţichindeal".La rândul său, prof. univ. dr. Aurel Ardelean a subliniat că, în conformitate cu programul iniţiat de UVVG Arad, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi inclus în Programul Naţional, se realizează educaţia tuturor copiilor, tinerilor şi studenţilor în acest an important al sărbătorii Centenarului Unirii."În cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu elevii din ciclul primar al Colegiului Naţional "Preparandia - Dimitrie Ţichindeal", am prezentat o expunere privind rolul Marilor Corifei arădeni în realizarea celui mai important act din istoria poporului nostru, Marea Unire de la 1918. Am rămas impresionat de elevi, care au citit şi vizionat filme documentare despre Marea Unire. Elevii au vizitat şi Muzeul Memorial Universitar "Vasile Goldiş" din cadrul UVVG şi am constatat că cunosc elemente importante despre corifeii Marii Uniri. Expunerea, pe care am făcut-o sub forma unui dialog, a fost impresionantă. Crezul lor este că acest moment istoric este cel mai important şi semnificativ act din istoria poporului nostru, fapt pe care am vrut şi eu să-l subliniez. Vom continua aceste expuneri din partea profesorilor UVVG la toate nivelurile, ciclul primar, gimnazial, liceal şi şcolile postliceale, deoarece numai în acest mod putem face cunoscută importanţa acestui semnificativ act pentru istoria poporului nostru", a adăugat preşedintele UVVG Arad. AGERPRES /(AS - autor: Ioan Weisl; editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)