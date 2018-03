Prognoza meteo 28 martie: Cer noros și ploi slabe

16:00

Ignoranța unor medici, care l-au tratat superficial pe Ryder Grace ar putea să-l coste pe micuț propria viață. Mama lui a povestit în cadrul unui interviu emoționant că doctorii care s-au ocupat de el i-au spus de fiecare dată că acesta „are doar un virus, să-l ia acasă și să îi dea un calmant” pentru […] The post Acest îngeraș de 3 ani avea dureri îngrozitoare de stomac, dar medicii îl trimiteau de fiecare dată acasă, pe motiv că are artrită și este constipat! Părinții au fost șocați când au primit rezultatele analizelor appeared first on Cancan.ro.