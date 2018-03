Alba: Incendiu la Postul de Poliţie Mihalţ, izbucnit în locuinţa de serviciu

06:00

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, prima agenţie de presă din România, s-a numit, de-a lungul vremii, Agenţia Telegrafică a României sau Agenţia Română, Agenţia Telegrafică Română "Orient-Radio" - RADOR, Agenţia Română de Presă - AGERPRES, Agenţia Naţională de Presă ROMPRES şi, din 2008, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.Ministrul de Externe al României, P.P. Carp, la 24 ianuarie/5 februarie 1889, a cerut Direcţiunii Generale a Telegrafelor şi Poştelor, din subordinea Ministerului de Interne, să ofere Agenţiei Telegrafice Române, care era în curs de organizare, o ''odae mare în casele ce le ocupă''. În aceeaşi zi, directorul general al telegrafelor şi poştelor a luat măsurile cuvenite pentru ca ''să se pună la dispoziţiunea noii agenţii telegrafice române ce este în ajun a se înfiinţa'' spaţiul solicitat. Foto: (c) AGERPRES FOTO/ARHIVA - Consfătuire la Agerpres cu gazeteleLa 15/27 martie 1889, a fost înfiinţată, la iniţiativa ministrului de Externe, P.P. Carp, prima agenţie de presă ''românească, naţională şi autonomă'', având titulatura de Agenţia Telegrafică a României sau Agenţia Română. Documentele oficiale care au stat la baza înfiinţării primei agenţii naţionale de presă datează din zilele de 15/27 şi 16/28 martie 1889, ambele conţinând în mare aceleaşi înscrisuri. Această instituţie de presă funcţiona în subordinea Ministerului Afacerilor Străine şi avea datoria ''să transmită în străinătate ştiri privind România'', iar de acolo să primească şi să difuzeze ''un serviciu exact şi rapid al tuturor ştirilor de interes general sau special pentru România''.Practic, Agenţia Telegrafică a României şi-a început activitatea la 30 martie/11 aprilie 1889, când a expediat la Viena ''prima telegramă''. Primul director al Agenţiei a fost M. Brăneanu. Foto: (c) MARIA POSTELNICU / AGERPRES FOTO/ARHIVA - Agenţia Naţională de Presă Agerpres - TeleimprimatorÎn condiţiile ofensivei germane, la sfârşitul anului 1916, Agenţia Română a fost evacuată din Palatul Poştelor. Oficial, Ministerul de Externe anunţa, la 2 noiembrie 1917, legaţia de la Paris că ''Agenţia Română nu mai funcţionează''.La 16 iunie 1921, a fost constituită agenţia de presă ''Orient Radio-RADOR'', continuatoarea activităţii Agenţiei Române. În 1926, Parlamentul României a aprobat Legea pentru reorganizarea şi funcţionarea societăţii ''Orient-Radio'' (RADOR) pentru informaţiuni telegrafice, publicitate şi informaţiuni comerciale şi economice.După instaurarea puterii comuniste, Decretul 217 din 20 mai 1949 a consfinţit crearea AGERPRES şi, totodată, a abrogat legea privind funcţionarea RADOR. Foto: (c) VASILE MOLDOVAN / AGERPRES FOTO - Simultan de şah la Agenţia Naţională de Presă AGERPRES cu participarea maestrului internaţional de şah, Elisabeta Polihroniade (dr.)La 8 ianuarie 1990, după Revoluţia din decembrie 1989, prin Decretul nr. 30 se înfiinţa, în subordinea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, "ROMPRES" - Agenţie de presă - prin reorganizarea Agenţiei Române de Presă AGERPRES, care se desfiinţa. La 19 iunie 1995, sistemul informatic redacţional al Agenţiei Presă a fost realizat cu concursul Franţei şi PIDC/UNESCO, cu sprijinul tehnic al Agenţiei France Press (AFP) şi LOGIPRESS. În 1999, a fost lansat primul site oficial al Agenţiei. Foto: (c) VLAD STAVRICA / AGERPRES FOTO - Sediul ANP AgerpresÎn 2003, a fost aprobată Legea nr. 19 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, conform căreia aceasta se organiza şi funcţiona ca instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului.Senatul şi Camera Deputaţilor au adoptat, la 15 aprilie şi, respectiv, 24 iunie 2008, propunerea de modificare a Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, prin care aceasta revenea la numele de AGERPRES. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO - Cele mai importante 48 de fotografii exclusive realizate de Agenţia Naţională de Presă AGERPRES în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 pot fi văzute în perioada 21 decembrie 2009-12 ianuarie 2010, în cadrul expoziţiei stradale 'Revoluţia Română - Drumul spre libertate' în Piaţa Revoluţiei din Capitală, la Muzeul Naţional de Artă al RomânieiLa 17 septembrie 2013, a fost lansat noul AGERPRES, www.agerpres.ro, cu o nouă identitate vizuală, noi platforme de comunicare online, totul sub un nou slogan - ''Actualizează lumea''.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a aniversat 125 de ani de existenţă, în 2014. Cu acest prilej, Casa Regală a României i-a acordat Agenţiei, la 26 martie 2014, distincţia ''Nihil Sine Deo''. La 29 septembrie 2014, cei 125 de ani de activitate neîntreruptă au fost sărbătoriţi la Palatul Elisabeta, ceremonia desfăşurându-se în prezenţa principesei Margareta şi a principelui Radu. Tot în acest context, în decembrie 2014, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a oferit directorului general, Alexandru Giboi, o copie a actului de înfiinţare a instituţiei de presă şi placheta MAE, iar în cadrul festivităţii de decernare a Premiilor Academiei Române, AGERPRES a primit Diploma Distincţia Culturală.La 16 martie 2016, arhiva fotografică a AGERPRES a fost evidenţiată în cadrul unui eveniment special, la Palatul Parlamentului, la care au participat personalităţi ale lumii politice, culturale şi sportive din România şi străinătate. Arhiva fotografică cuprinde, din 1927 şi până în prezent, sute de mii de filme şi aproximativ 5.000 de plăci fotografice, fiecare film având între 20 şi 40 de fotograme, placa fiind singulară. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO - Mai multe persoane privesc imaginile expuse cu ocazia lansării arhivei fotografice AGERPRES, desfăşurată la Palatul Parlamentului, la care au participat personalităţi ale lumii politice, culturale şi sportive din România şi invitaţi din străinătatePe tot parcursul anului, au fost expuse imagini de arhivă la Iaşi, în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc, la reuniunea Consiliului Consultativ Mass-Media România-Republica Moldova, care s-a desfăşurat la Chişinău, la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), în cadrul unei expoziţii deschise în perioada 23 mai-31 iulie, la Cinema ''Florin Piersic'', cu ocazia Concertului caritabil ''World doctors Orchestra''. Itinerariul fotografiilor de arhivă a continuat şi în toamna anului 2016, când expoziţia "Descoperă Arhiva Fotografică AGERPRES" a fost deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni, între 14 septembrie-14 octombrie. La 13 octombrie, expoziţia a fost vernisată în deschiderea celei de-a 36-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Documentar, Diaporamă şi Fotografie "Toamnă la Voroneţ", de la Gura Humorului, judeţul Suceava. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO - Expoziţia 'Descoperă arhiva fotografică AGERPRES', organizată la Muzeul Naţional CotroceniÎntre evenimentele organizate de Agenţia Naţională de Presă, se află: conferinţa internaţională ''Agenţiile de presă în secolul al XXI-lea - Respectarea drepturilor de autor este cheia spre evoluţie în media'' (26 iunie 2015), care a marcat 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani ABNA-SE; conferinţa "Protecţia jurnaliştilor şi libertatea presei", printre invitaţi aflându-se John J. Daniszewski - vicepreşedinte al Associated Press, Clive Marshall - CEO al Press Association, Erik Nylen - secretar general al EANA, Ricardo Gutiérrez - secretar general al Federaţiei Europene a Jurnaliştilor (17 martie 2016).Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat, la 30 noiembrie 2016, în premieră, la sediul ONU de la New York, primul Facebook Messenger NewsBot din România, AGERPRES NewsBot, precum şi documentarul video "Tărâmul dintre ape" despre Delta Dunării, prezentat, de asemenea, în premieră. La eveniment a fost prezentată şi o parte din arhiva fotografică AGERPRES. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO - O parte din imensa arhivă fotografică AGERPRES, imagini care ilustrează cele mai importante momente din activitatea României la ONU, principalele operaţiuni de menţinere a păcii la care a participat ţara noastră, dar şi imagini care reflectă viaţa cultural-artistică, socială, sportivă şi politică românească, prezentată la recepţia organizată de Consulatul General al României la New York cu prilejul Zilei Naţionale a RomânieiÎn zilele de 12 şi 13 decembrie 2016, la Cinema Muzeul Ţăranului a fost proiectat documentarul "Descoperă România cu Peter Hurley", realizat de Redacţia Video a AGERPRES. Documentarul a fost prezentat în cadrul primei ediţii a Festivalului de Film Românesc în China, desfăşurat la Beijing, Shanghai şi Xi'an, în perioada 14-24 noiembrie, în organizarea Institutului Cultural Român (ICR).În mai 2017, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a fost prezentă la Iaşi, la Festivalul Serile Filmului Românesc. Cu acest prilej, a adus în atenţia publicului imagini din Arhiva fotografică AGERPRES, din domeniul cinematografiei româneşti, dar şi două documentare video, ''Tărâmul dintre ape'' şi ''Descoperă România cu Peter Hurley''. Ambele au fost proiectate la Chişinău, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar Cronograf: ''Descoperă România cu Peter Hurley'' la 27 mai şi ''Tărâmul dintre ape'' la 29 mai. Documentarul video ''Tărâmul dintre ape'' a fost proiectat, în aer liber, în cadrul festivalului internaţional de arte vizuale Vama Sub Lumini de Oscar (18-27 august, Vama Veche), dar şi la Festivalul Internaţional Propatria - Tinere Talente Româneşti, desfăşurat la Roma şi aflat la cea de-a şaptea ediţie (12 octombrie). Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO - Filmul documentar 'Tărâmul dintre ape', o producţie AGERPRES Video despre Delta Dunării, a fost prezentat în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) de la Iaşi. La finalul evenimentului, directorul festivalului, Andrei Giurgia, i-a înmânat Marilenei Gheorghiţă, realizatoarea documentarului, o diplomă de 'mulţumire şi apreciere pentru întreaga contribuţie adusă cinematografiei româneşti'În noiembrie 2017, Agenţia Naţională de Presă a câştigat pentru a treisprezecea oară Trofeul la secţiunea ''Agenţii de presă'', acordat de organizatorii Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură. De la instituirea Trofeelor Gaudeamus, în 1997, AGERPRES a câştigat premiul la secţiunea Agenţii de presă în 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015.Printre proiectele editoriale lansate de AGERPRES, se află: ''Oraşul meu, Bucureşti" (2014), în contextul împlinirii a 555 de ani de atestare documentară a Capitalei; ''Expo 2015'', dedicat Expoziţiei Universale de la Milano; ''Dincolo de istorie'', care cuprinde materiale jurnalistice dedicate unor monumente istorice din România (2015); ''Pe urmele lui Enescu'', care a cuprins reportaje şi interviuri omagiale (2015); ''Jocurile europene Baku 2015''; ''#MemorialColectiv'' (2015); "România Colorată" (2016), ce prezintă cititorilor săi o Românie expresivă, bogată în imagini, adesea trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori; #UnicInEuropa (2017), prin care şi-a propus să promoveze locuri unice din România, prin particularităţile lor, dar şi oameni cu idei unice, care au dat viaţă unor poveşti ce nu mai pot fi auzite niciunde în Europa; Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, Coreea de Sud (2018).În 2018, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES organizează mai multe evenimente, în România şi în străinătate, dedicate Centenarului Marii Uniri. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO - Custodele Coroanei Române, Margareta, alături de Principele Radu efectuează o vizită la sediul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRESUn prim eveniment, a avut loc în perioada 12-23 februarie 2018, când Misiunea Permanentă a României la Organizaţia Naţiunilor Unite şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES au organizat, la sediul ONU din New York, expoziţia de fotografie "România: Evoluţie". Expoziţia a fost inaugurată la 13 februarie, de către Reprezentantul Permanent al României la Naţiunile Unite, ambasadorul Ion Jinga, împreună cu directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, alături de preşedintele Adunării Generale a ONU, ministrul de Externe al Slovaciei, Miroslav Lajcak. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO - În imagine (de la stg. la dr.): Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, preşedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU, Miroslav Lajcak, preşedinte al Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), şi Alexandru Giboi, directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, participă la vernisajul expoziţiei de fotografie dedicate Centenarului Marii Uniri, organizat de ANP Agerpres, la sediul ONUÎn cadrul evenimentului, a fost prezentat şi albumul realizat de AGERPRES "România: Evoluţie", ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conţine 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie. AGERPRES a lansat, în noiembrie 2017, o aplicaţie de realitate augmentată - AGERPRES AR - care prezintă povestea din spatele fotografiilor. Expoziţia va fi prezentată, pe parcursul anului 2018, atât publicului din România cât şi celui din străinătate.La 22 februarie 2018, AGERPRES a lansat documentarul video "Marea Unire - România, la 100 de ani", special conceput pentru sărbătorirea Centenarului. La evenimentul desfăşurat la CinemaPRO au fost prezenţi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteţa Sa Regală Principesa Maria, membri ai Corpului Diplomatic, parteneri ai agenţiei, presa centrală, dar şi protagonişti ai documentarului. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO - 'Marea Unire - România, la 100 de ani', documentar video realizat de AGERPRES, lansat cu ocazia Centenarului Marii Uniri, la Cinema Pro din BucureştiÎn martie 2018, a fost lansat proiectul editorial #CentenarDiplomatic, care conţine interviuri atât cu ambasadori români, cât şi cu şefi ai misiunilor diplomatice străine acreditaţi la Bucureşti, în cadrul cărora vor fi abordate teme ce ţin de Centenarul Marii Uniri, dar şi subiecte de actualitate internă şi internaţională.La 15 martie 2018, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit Premiul pentru excelenţă în gestionarea drepturilor de autor şi pentru educarea cititorilor şi a clienţilor, la Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe, la categoria Mass-Media.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este afiliată la Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă (EANA) şi este membru al Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE) (din 1995). AGERPRES este membru fondator al Asociaţiei Agenţiilor de Presă din zona Mării Negre (din 2006).La sfârşitul anului 2013, AGERPRES a organizat, pentru prima dată în România, cea de-a 22-a ediţie a conferinţei Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE). AGERPRES a deţinut preşedinţia Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE) între 2013-2014. De asemenea, la 14 noiembrie 2014, directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a fost ales în funcţia de secretar general al ABNA-SE, iar la 25 noiembrie 2014, a fost ales membru al board-ului BSANNA - Asociaţia Agenţiilor Naţionale de Presă din zona Mării Negre. La 25 septembrie 2015, directorul general Alexandru Giboi a fost ales membru al board-ului Alianţei Europene a Agenţiilor de Presă, în urma Adunării Generale a EANA de la Geneva, Elveţia.Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a participat, în perioada 1-3 octombrie 2015, la cea de-a XXIV-a Adunare Generală a ABNA-SE şi la Conferinţa cu tema ''A 20-a aniversare a ABNA-SE - Provocări şi oportunităţi'', atât în calitate de reprezentant al AGERPRES, cât şi de secretar general al Asociaţiei, iar în 2016, a participat la conferinţa comună ABNA-SE-BSANNA cu titlul ''Rolul agenţiilor de presă în perioadă de criză'', care s-a desfăşurat la Sofia, în perioada 7-11 septembrie. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Andreea Onogea, editor online: Adrian Dădârlat)