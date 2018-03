Oana Roman i-a dat o replică dură lui Dan Negru! Totul a pornit de la Daniela Crudu: „Nu există termen de comparație!”

17:00

„Prima nominalizare si, eventual, primul premiu din cariera. Nu-i vorba ca premii am mai obtinut doar ca tineau de treburi mai lumesti, asa mai din lumea reala… Erau premii pentru vanzari. Aveam pana acum trei albume, sase discuri. Cate un disc de aur si platina pentru vanzari pentru fiecare album lansat. Ca sa nu va […] The post Premiile Radio România! Florin Chilian: “Primul premiu din carieră…“ appeared first on Cancan.ro.