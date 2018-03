Sfaturi de la Codin Maticiuc: 20 de fete pe care să le eviţi şi de ce - FOTO

11:20

Într-o formă de invidiat şi mereu cu zâmbetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli mărturiseşte că are câteva secrete pentru a face faţă programului încărcat şi zilelor în care reuşeşte să se împartă între concerte, filmările la emisiunea ”The Four – Cei 4” şi cei dragi.