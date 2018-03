Mariana de la Exatlon a început să plângă când a aterizat în România! A recunoscut că nu are o casă unde să se întoarcă: „Nu știu unde să mă duc!”

19:30

Statele Unite expulzează 60 de diplomaţi ruşi în urma otrăvirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal şi fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, în Anglia, relatează NEWS.RO, citând The Associated Press. Potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul administraţiei Trump, între ruşii expulzaţi se află 12 spioni despre care […]