S-a votat! Toate companiile de telefonie mobile sunt obligate să aibă această aplicație pe telefon: RO-ALERT, legea care-ți poate salva viața!

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Într-o perioadă în care fotbalul românesc la nivelul echipelor naționale aproape că nu mai contează, niște puști antrenați de Adrian Boingiu țin să infirme regula și să ne spună că acest popor încă are resurse fotbalistice. Dragomir, Moruțan, Mățan, Băluță & co. vor să intre azi în istorie, una pe care o pot scrie cu piciorul lor dacă ies neînvinși din meciul cu Ucraina U19. România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Reprezentativa Under 19 a României întâlnește...