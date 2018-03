„Aimee Iacobescu a fost o artistă folosită!” Cum a reacționat un coleg de scenă când a auzit de moartea actriței

23:00

Luigi Constantin Boicea șoca opinia publică la sfârșitul anului 2015 atunci când era reținut pentru propagandă jihadistă. Ulterior s-a aflat că tânărul, la acea vreme licean, dorea să comită și atentate, iar documentele pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, vi le oferă în exclusivitate sunt cu totul și cu totul explozive. Este șocant […] The post Teroristul Omar Al Farooq de la Craiova, interceptat de agenți sub acoperire: ”Scoateți-le ochii cu un cuțit! Executați-i cu un AK 47! Ardeți-i de vii!” appeared first on Cancan.ro.