Vine nota de plată a “revoluției fiscale”: s-au evaporat 53.000 de contracte de muncă!

07:20

Iniţial, comisia de evaluare stabilise că nu e îndreptăţită la ajutor pentru că îşi poate folosi parţial mâna, chiar dacă, după un accident, femeia nu mai avea niciun deget întreg la mâna dreaptă. După ce cazul a luat amploare în mediul online, Casa Naţională de Pensii s-a răzgândit şi a revenit asupra deciziei. Coşmarul femeii din Predeal a început pe 25 august 2015. Lucra la un hotel din staţiune, când a suferit accidentul de muncă. Marinela Farcaş – pacientă: „Lucram pe un calandru, într-o spălătorie, pur şi simplu mi-a prins un cearşaf, am tras de el, mi-a prins şi mâna" A ajuns de urgenţă la spital. Avea mâna dreaptă arsă şi strivită în maşina industrială de călcat. Medicul Dan Grigorescu, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică a Spitalului Judeţean Braşov, a avut atunci de ales: îi amputează femeii braţul sau îşi asumă încercarea de a-l reface. Dr. Dan Grigorescu, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică, Spitalul Judeţean Braşov: „S-au făcut eforturi deosebite pentru a conserva cât s-a putut mai mult din structurile mâinii, fără să se ştie la acel moment care va fi şi funcţia acestora”. Femeia a suferit ultima intervenţie chirurgicală pe 27 februarie 2018. Are acum o palmă şi cinci bucăţi alungite de ţesut, ataşate în locul degetelor. Medicul care i-a fost alături de la bun început ştie cel mai bine că Marinela Farcaş nu va mai putea munci vreodată cu mâna dreaptă, dar spune că rana sufletească a victimei ar fi fost mult mai mare, în cazul unei amputări. Dr. Dan Grigorescu: „Din păcate, după mai mult de zece operaţii succesive, mâna există ca structură, dar funcţia ei este aproape nulă" O comisie medicală din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a stabilit, însă, că femeia nu are dreptul la o pensie de boală, pentru că îşi poate folosi parţial mâna. Marinela Farcaş, pacientă: "Când ai avut accidentul? Era o doamnă doctor, şefa comisiei. Am zis în 2015. Ai obţinut ajutorul de accident de muncă? Am spus da. Păi şi ce mai vrei, să te şi pensionez? Dar foarte urât şi răstit" Ovidiu Farcaş, soţul pacientei: „S-a făcut o chestie superficială, nu s-a evaluat în mod normal şi corect, având în vedere faptul că a fost totuşi la un institut naţional de expertiză medicală" Delia Tîrcolea, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Braşov: „Având în vedere că e păstrată 60 la sută din capacitatea de muncă, în principiu, teoretic, persoana poate lucra" Medicul care a operat-o pe femeie i-a luat apărarea pe Facebook. Postarea specialistului a devenit virală, iar opinia publică s-a arătat şocată de verdictul comisiei de evaluare. La trei zile după apariţia cazului în mediul online, dosarul femeii a fost reanalizat de comisie, iar medicii au stabilit că femeia nu poate munci şi are dreptul la o pensie de boală.