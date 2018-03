Christopher Wylie spune că firma Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” în Brexit

14:00

Bianca Drăgușanu a comentat despre probșlemele unui amic și a răbufnit, find extrem de categorcă în declarații. Bianca Drăgușanu, partenera de viață a prezentatorului Victor Slav, a scos la iveală, la emisiunea pe care o moderează la Kanal D, problemele pe care le are un amic, care are o altă orientare sexuală. “Nici nu știu […] Post-ul Bianca Drăgușanu a răbufnit. “Care e problema? De ce am nevoie de părerea altora?” apare prima dată în Libertatea.ro.