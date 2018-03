Interpretul Gheorghe Turda este noul vicepreşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea şi Respectarea României

14:50

Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria a lansat programul ''Restart la Viaţă'', creat special pentru femeile care suferă de cancer, ca o completare a tratamentului medical, concretizat prin existenţa unor grupuri-suport dedicate pacientelor bolnave şi membrilor familiilor acestora.Programul are opt direcţii de asistenţă: psihologică, medicală, de nutriţie, sport, beauty, muncă şi consiliere juridică, socializare şi creştere spirituală.Potrivit fundaţiei, grupul-suport ''Restart la Viaţă'' oferă membrilor posibilitatea de a împărtăşi temerile şi grijile lor cu alte persoane care au experienţe similare şi care înţeleg ce simt, o completare a tratamentului medical, pentru că oferă un cadru securizat, în care persoanele diagnosticate cu cancer pot primi răspunsuri. De asemenea, grupul-suport este o modalitate de a intermedia contactul şi schimbul de experienţă al supravieţuitorilor şi co-supravieţuitorilor în lupta împotriva acestei boli, se axează pe nevoia de sprijin şi ajutor reciproc.Participanţii la ''Restart la Viaţă'' primesc sprijin psihologic în şedinţe de grup şi individuale, precum şi sprijin medical - întâlniri cu specialişti în oncologie, radioterapie, kinetoterapie şi fizioterapie, psihologie, terapii complementare -, participă la activităţi de informare cu rol educativ - de exemplu tratamentul şi efectele secundare ale radioterapiei, chimioterapiei, tratamentul şi efectele secundare a tratamentului hormonal, efectele intervenţiei chirurgicale. De asemenea, cei incluşi în program sunt îndrumaţi de consilieri pentru reintegrarea în muncă, primesc sfaturi de la specialişti pentru limitarea efectelor tratamentului chimio şi consiliere juridică.La program pot participa femei diagnosticate cu cancer, femei supravieţuitoare diagnosticate cu cancer, femei cu cazuri de cancer în familie.În prezent, sunt deschise trei grupuri - în Bucureşti, Ploieşti şi Slobozia.Pachetul include 24 de şedinţe de grup. Pentru femeile fără venituri, programul este gratuit, în timp ce pentru cele cu venituri sub 2.000 lei/net per membru familie - 479 lei/an, cu venituri peste 2.000 lei/net per membru familie - 959 lei/an.Detalii despre program şi înscriere se pot afla telefonic, la numărul 0720.655.618, psh. Lidia Stoica, coordonator program, prin mesaj pe adresa de email lidia.stoica@fundatiareginamaria.ro, online/ prin aplicaţia Docbook (secţiunea Psihologie) Grup suport Restart la Viaţă. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Tatu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Fundatia Inovații Sociale Regina Maria / Facebook