Se schimbă Liga Campionilor și Liga Europa! Modificările importante anunțate azi de UEFA

15:40

Cum poți să descarci informațiile pe care facebook le are despre tine. Scandalul Cambridge Analytica a adus, din nou, în prim plan discuția despre cantitățile uriașe de date pe care rețeaua socială Facebook le are despre fiecare dintre utilizatori. De ceva timp există o opțiune care este cu atât mai utilă în contextul actual: userii își […] Post-ul Cum poți să descarci informațiile pe care Facebook le are despre tine apare prima dată în Libertatea.ro.