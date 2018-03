liveVIDEO de la 19:00 » Finala pentru EURO 2018! România U19 - Ucraina U19: echipele de start

17:10

Pentru ca in aceasta perioada se desfasoara meciuri amicale de fotbal inter-tari, gandul ne zboara fara sa vrem la Campionatul Mondial de fotbal din 2018, competitie care se va desfasura in Rusia in perioada 14 iunie – 15 iulie. Alocand un buget de aproximativ 7 miliarde de dolari, tara gazda promite un eveniment senzational in care organizarea va fi la nivel inalt atat ca infrastructura, cat si ca servicii. ...