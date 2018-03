Mama acuzată că și-ar fi părăsit copiii și soțul pentru o altă femeie, mărturisiri şocante: "Dacă mai stăteam, ori eram la spitalul de nebuni ori moartă"

15:50

„This is not o show for pussies. Mânânci când poți, dormi pe unde poți”. Astea au fost primele cuvinte pe care echipa de producție din România le-a auzit despre Asia Express, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Eccoline, companie ce deține formatul. Desigur, lucrurile nu sunau deloc încurajator, dar având ani buni de experiență în televiziune, toată lumea a presupus că 50% din aceste declarații erau un marketing al formatului. Călătoria de 5000 de km prin Vietnam, Laos, Cambodia și Thailanda avea însă să confirme cu vârf și îndesat aceste declarații.