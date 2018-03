Încă două premii internaţionale pentru debutul în lung metraj al regizorului ”Las Fierbinţi”, Dragoş Buliga

Filmul The Wanderers – Vânătorul de spirite, debutul în lung metraj al regizorului Dragoş Buliga, a câştigat la Garden State Film Festival, New Jersey premiul Best Horror Feature GSFF.

