Meleşcanu - întrevedere cu Candu: Aprofundarea legăturilor speciale dintre România şi Republica Moldova reprezintă substanţa Parteneriatului strategic

17:10

Medicul Vicenţiu Săceleanu, şeful Secţiei Clinice Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu, a primit un nou premiu, la Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca, pentru descoperirea unui nou material de osteosinteză, creat pentru pacienţii care necesită repararea defectelor cutiei craniene, potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES.Medicul sibian a făcut parte dintr-o echipă de inventatori coordonată de Iulian Antoniac, prodecanul Facultăţii SIM, Universitatea Politehnică din Bucureşti."Rezultatele muncii în echipă au dus la descoperirea unui material special, mai exact un nou tip de material de osteosinteză care a fost creat pentru pacienţii care necesită repararea defectelor cutiei craniene. Cu această invenţie intitulată "implant cranian cu structuri de osteointegrare şi acoperiri funcţionale", echipa menţionată a obţinut toate premiile acordate, după cum urmează: marele premiu al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca; diploma de excelenţă şi medalia de aur cu menţiune specială; diploma de excelenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 'Regele Mihai I al Românei' din Timişoara; premiul special şi diplomă în semn de onoare, recunoaştere şi apreciere a creativităţii ştiinţifice şi originalităţii", se arată în comunicatul SCJUCu aceeaşi invenţie, echipa din care a făcut parte Dr. Vicenţiu Săceleanu a obţinut medalia de aur şi la Târgul Internaţional de Invenţii de la Bangkok, Thailanda - IPITEx 2018, care a avut loc în perioada 1-7 februarie."Este meritul întregii echipe de inventatori şi am fost onorat să fac parte din acest colectiv care, prin această inovaţie, contribuie la dezvoltarea ariei de investigaţii şi tratamentului pacienţilor cu probleme ale cutiei craniene", a declarat Dr. Vicenţiu Săceleanu.Şeful Secţiei de Neurochirurgie a SCJU Sibiu a explicat, totodată, şi ce este şi ce are special acest tip de material."Implantul cranian cu structuri de osteointegrare şi acoperiri funcţionale este o structură de tip plasă, realizată din titan sau aliaje de titan biocompatibile, formată din celule bazale conectate în punţi rigide, respectiv flexibile, într-o geometrie tip pânză de păianjen, adaptată suprafeţei cutiei craniene, având acoperiri funcţionale pe bază de nanoparticule de seleniu şi/sau hidroxiapatită cu rol de osteointegrare. Implantul este destinat acoperirii defectului osos cranian şi asigură o închidere etanşă a acestuia, este biocompatibil, nu generează artefacte la investigaţiile de tip Computer Tomograf şi Rezonanţă Magnetică Nucleară, este rezistent la variatele solicitări biomecanice şi la unele solicitări funcţionale şi este uşor de manevrat şi aplicat. În plus, sistemul de alternare a punţilor rigide cu cele flexibile permite adaptarea implantului la anatomia pacientului, păstrând caracteristicile mecanice de rezistenţă", a mai spus Săceleanu. AGERPRES / (AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: (c) Vicentiu Saceleanu / Facebook