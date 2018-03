Mihai Covaliu şi Ioana Bran i-au felicitat pe scrimerii medaliaţii de la CE de cadeţi şi juniori de la Soci

Mihai Covaliu, preşedintele COSR, şi Ioana Bran, ministrul al tineretului şi sportului, i-au felicitat, le-au oferit flori şi trofee omagiale tinerilor scrimeri şi antrenorilor lor care au cucerit o medalie de argint şi trei de bronz la Campionatele Europene pentru cadeţi şi juniori de la Soci, cu ocazia unei reuniuni festive desfăşurată marţi la Casa Olimpică.Marius Florea, secretar general al FR de Scrimă, a amintit că în ultimii cinci ani, FR de Scrimă s-a întors mereu cu medalii de la competiţiile europene de cadeţi şi juniori: ''De cinci ani încoace FRS se întoarce cu medalii de la CE de cadeţi şi juniori. An de an sportivii noştri dau dovadă de maturitate, constanţă şi valoare, chiar dacă sunt la o vârstă fragedă''.Mihai Covaliu le-a adus la rândul său un omagiu tinerilor scrimeri medaliaţi: ''De multe ori nu se vede cine este sub mască, de multe ori trăirile şi sentimentele sportivilor care poartă mască şi practică acest frumos sport scrima nu se văd şi nu se simt. Dar cei care simt şi ştiu ce se află sub mască, sunt oameni care sunt deosebiţi, speciali, care au simţăminte înalte şi sunt oameni care aduc an de an medalii. Este foarte important ca acest lucru să aibă continuitate. Este foarte important să-i onorăm pe cei care fac performanţă, pe cei care se întorc de la campionatele europene, campionatele mondiale, jocurile olimpice cu medalii. Suntem lângă ei să-i sprijinim, să-i aplaudăm, să-i încurajăm pentru tot ceea ce vor face de acum înainte''.Ministrul Ioana Bran le-a urat scrimerilor să persevereze pe acest drum şi să devină campioni şi la seniori: ''Mi-am dorit şi îmi doresc să vă felicit pentru recentele medalii de la Soci. Ne-aţi adus tuturor o mare bucurie prin rezultatele obţinute. Imediat ce am aflat, am vrut să vă întâlnesc şi să vă felicit personal. Sportul pe care îl reprezentaţi are o tradiţie frumoasă de decenii, iar dumneavoastră sunteţi aceia care o continuaţi şi pentru acest lucru meritaţi toate felicitările noastre, ale tuturor. Evident că de aceleaşi felicitări trebuie să aibă parte şi antrenorii şi acei membri din staff care vă sunt alături şi care de cele mai multe ori vă sunt o familie. Eu vă doresc mult succes şi la CM de la Verona, vă doresc mult succes şi pe viitor şi pe termen lung să reuşiţi să aduceţi acea glorie pe care cândva am avut-o la un alt nivel, să deveniţi viitorii noştri campioni seniori şi să nu renunţaţi niciodată la cea ce faceţi, la acel lucru care vă aduce satisfacţie şi acel lucru în care puneţi pasiune'', a declarat ministrul Ioana Bran.Între 1 şi 9 aprilie, Verona găzduieşte Mondialele de cadeţi şi juniori la individual, la care România va participa cu 34 de sportivi.Bianca Pascu, care a câştigat recent Cupa Mondială de la Atena, şi ocupă locul 5 în clasamentul mondial, cel mai bun din scrima românească, alături de antrenorul ei Florin Zalomir au primit de asemenea flori şi trofee omagiale.Medaliaţii de la Soci sunt Alexandra Predescu (CSA Steaua), vicecampioană europeană în proba feminină de spadă a junioarelor, echipa de spadă feminin cadeţi (locul III) - Mihaela Leonte (CSS Quarto), Andrada Ghica (ACS Stesial), Talida Enache (CS UNEFS) şi Claudia Durău (LPS Craiova), antrenoare Marcela Mincu şi Alina Ciuculescu; echipa de sabie cadeţi (locul III) - Rareş Ailinca (CSM Braşov), Andrei Păstin (CS Dinamo), Elton Dincă (CS Riposta), Alexandru Zmău (CSM Iaşi), antrenor Rareş Dumitrescu şi echipa de floretă fete cadeţi (locul III) - Rebeca Cândescu (CSA Steaua), Emilia Corbu (CSTA Bucureşti), Andreea Gheorghe (CSA Steaua) şi Karina Vasile (ACS Balestra), antrenor Florin Gheorghe.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Irina Giurgiu)

