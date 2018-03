Nici Nadal nu-i bătea aşa! Spania a dat de pământ cu Argentina. Scor greu de anticipat, la Madrid, cu Isco prim-solist

23:10

Am avut mari speranţe în România U19, în această generaţie a lui Măţan şi Moruţan, dar am constatat că, deşi suntem talentaţi, nu ne duce capul. Problema noastră e la cerebel. Ne înecăm de cele mai multe ori la mal, deşi avem toate şansele din lume, cum am făcut-o şi cu Slovenia, în barajul din 2001, şi la 2-1 cu Suedia, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994. Şi multe altele. Noi avem mereu ghinion, la noi se rup terenurile, se rup cerurile, suntem bătuţi de soartă, de duşma...