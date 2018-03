DECIZIE în premieră: Poliţist condamnat să conducă DOAR maşina Poliţiei

18:10

Dan Mureşan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Mureşan, a fost găsit mort într-o cameră a unui hotel din Nairobi (Kenya), în anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorală a preşedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau că a fost otrăvit în camera lui de hotel. De asemenea, am auzit că poliţia a fost mituită să nu intre în camera de hotel pentru 24 de ore", a declarat Wylie, în cursul audierii sale în cadrul unei comisii a Parlamentului britanic, potrivit site-ului cotidianului The Sun. "Asta este ceea ce mi s-a spus. Nu am fost acolo, aşa că nu pot vorbi despre veridicitatea acestor informaţii", a adăugat fostul angajat al Cambridge Analytica. Acesta a mai afirmat că nu a fost informat despre soarta predecesorului său în momentul când a fost angajat la Cambridge Analytica, subliniind că tot ceea ce ştie despre moartea predecesorului său se bazează pe simple speculaţii. Christopher Wylie a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica a folosit o aplicaţie creată de un cercetător ruso-american născut în Republica Moldova, numită "thisisyourdigitallife", pentru a colecta date personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook şi pe care le-ar fi folosit ulterior pentru a influenţa alegerile prezidenţiale din SUA, în anul 2016, şi referendumul privind apartenenţa Marii Britanii la UE.