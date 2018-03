Teleorman: Trafic restricţionat pe DN 6 şi DJ 503 din cauza inundaţiilor

Traficul pe DN 6 şi DJ 503 este restricţionat din cursul nopţii de marţi spre miercuri din cauza apei de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.Şoferii sunt îndrumaţi pe rute ocolitoare.''Începând cu ora 1,00, pe DN 6 (E70) s-a restricţionat traficul rutier pentru vehiculele cu masa de sub 3,5 tone. Ruta alternativă este pe DC 18 Drăgăneşti Vlaşca - Comoara - Târnava, reintrare pe DJ 503 Târnava - Videle, apoi pe ruta Videle - Ghimpaţi'', au precizat reprezentanţii ISU Teleorman.Apa pe carosabil pe DN 6 depăşeşte în unele zone 10-15 centimetri.'Începând cu ora 0,15, circulaţia pe DJ 503 Drăgăneşti Vlaşca - Videle, în zona pieţei, a fost restricţionată pentru autoturismele sub 3,5 tone. Ruta ocolitoare spre Videle, pentru autoturismele sub 3,5 tone este pe DC 18 Drăgăneşti Vlaşca - Comoara - Târnava, cu revenire pe DJ 503, Târnava - Videle'', a mai menţionat aceeaşi sursă. AGERPRES / (AS - Cornelia Dumitru, editor: Irina Poenaru, editor online: Anda Badea)

