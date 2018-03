Surpriză emoționantă pentru Mariana de la Exatlon! Sportiva nu și-a putut stăpâni lacrimile:„Mi-aș dori să am o căsuță a mea, în care să iau viața de la zero!”

13:00

Huawei P20 va fi prezentat în Paris. Înainte ca P20 și P20 Pro să fie oficiale, P20 Lite e deja la precomandă în România și la Digi Mobil, scriu cei de la Playtech.ro. Huawei P20 are multe de îndeplinit. Vine după Mate 10 Pro, un telefon care a stabilit poziția Huawei destul de bine pe piață. Totodată, e […]