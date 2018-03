FOTO Fanii olteni și-au dat în petic! Cum arată arena "Ion Oblemenco" după România - Suedia 1-0

00:00

Cosmin Contra, selecționerul României, e încântat de jocul elevilor săi din victoria cu Suedia, scor 1-0, dar se plânge de gazonul de pe "Ion Oblemenco". Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci!"E un teren foarte greu. Toți s-au plâns de gazon după meci. Am luptat, ne-am dorit victoria și am reușit. Nu pot decât să îi felicit. Imediat după victoria din Israel am pregătit acest meci. ...