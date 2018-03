Se iau elefanții și se urcă pe Transalpina! Les Elephants Bizarres lansează single-ul și videoclipul „Something In Your Eyes”

Se iau elefanții bizari și se urcă pe Transalpina. Mai departe, e poveste. Urmărește videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes, în colaborare cu artistul Kent Archie.

