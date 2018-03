Pariurile zilei: Aici, 7 propuneri din fotbal și tenis pentru ziua de miercuri!

15:00

Fosta glorie a Craiovei Maxima Nicolae Tilihoi a fost înmormântat, marți, în prezența a peste 600 de persoane, majoritatea fotbaliști, foști fotbaliști, dar și suporteri. Înainte de plecarea spre Cimitirul Ungureni, unde a fost înmormântat Tilihoi, sicriul său a fost scos și în incinta stadionului, acolo unde a avut loc și o mică slujbă. Emil […]