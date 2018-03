Mesaje dureroase ale tricolorilor mici după ratarea calificării: "E cea mai tristă seară din viața mea"

09:50

"Moruțaneee, ne-ai mâncat meciul! Ai distrus o generație! Dacă aveai minte în cap, acum eram la EURO", strigă în cor mulți dintre fanii unei naționale despre care până acum 7 zile nu știau că există, darămite că e la un pas de EURO.Naționala sub 19 ani a României a fost la doar trei minute de un moment istoric. "Am luptat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna" e o ironie care circulă în astfel de momente pe internet. ...