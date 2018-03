Nicușor Dan, scos cu POLIȚIA din ședința Consiliului Primăriei Capitalei – video

13:50

”Importanta activitatii desfasurate de intermediari a crescut constant pe parcursul ultimilor 5 ani, fiind reflectata de cresterea gradului de intermediere: - de la 49% in 2013 la 63% in 2017- de la 59% in 2013 la 77% in 2017 in cazul asigurarilor generale si- de la 6,5% la 10% in cazul asigurarilor de viata. Cu toate acestea remarc, ca 10% este un procent redus si activitatea a stagnat in ultimii 2 ani (grad de intermediere de 10,18% in 2016 si 10,04% in 2017), desi volumul PBS pentru asigurari de viata a crescut in 2017 cu 21%.”, a spus Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte ASF.In anul 2018, piata de brokeraj in asigurari va trebui sa faca fata provocarilor venite din zona de reglementare, transpunerea directivei IDD si prevederile Regulamentului european privind protecția datelor personale. Indeplinirea cerintelor izvorate din aceste reglementari va necesita un efort sustinut din partea dumneavoastra, deloc de neglijat atat la nivel operational cat si cu privire la pregatirea personalului. Totodata sunt convins ca aplicarea directivei IDD va aduce beneficii pe termen lung deopotriva asiguratilor, intermediarilor si asiguratorilor si va contribui la dezvoltarea pietei, prin promovarea mai transparenta a produselor de asigurare, in special a celor de de viata, prin cresterea nivelului de informare a asiguratilor si a publicului in general cu privire la caracteristicile produselor si beneficiile asociate.Doresc sa va adresez indemnul de a dezvolta piata de asigurari facultative, pentru ca industria asigurarilor, din care faceti parte, sa devina echilibrata si sustenabila pe termen lung.Dumneavoastra, brokerii, sunteti vectorul de imagine a produselor si in mare masura sunteti responsabili de transmiterea cunostintelor cu privire la asigurari si produse prin relatia directa pe care o aveti cu clientii. Rutina in activitatea de vanzare si promovare a produselor si stagnarea intr-o zona de confort, in conditiile unei ample digitalizari, care se prefigureaza in multe domenii, inclusiv in asigurari, risca a sa gaseasca intr-o pozitie fragila. Prin urmare, este necesar sa va organizati activitatea de o asemenea maniera, incat sa poata genera profitul necesar continuarii activitatii.Reasezarea activitatii pe noile coordonate in acest an va fi un proces laborios, care va continua pe masura ce produsele de asigurare promovate in Romania vor deveni din ce in ce mai complexe, dar toate aceste transformari vor contribui la dezvoltarea si consolidarea activitatii dumneavoastra pe termen lung.”