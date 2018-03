Ministrul Turismului participă joi la deschiderea Târgului Internaţional de Turism de la Chişinău

13:50

Programul de tabere "ARC" ediţia 2018, dedicat în acest an celebrării Centenarului Marii Uniri, a fost lansat la Guvern în prezenţa prim-ministrului Viorica Dăncilă, fiind aşteptaţi să participe 3.000 de etnici români din afara graniţelor, elevi, tineri, studenţi.În cadrul evenimentului, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, şi ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, au semnat un protocol de colaborare între MRP şi MTS dedicat programului de tabere "ARC", ediţia 2018 - "ARC CENTENAR".Premierul Viorica Dăncilă a subliniat că ediţia de anul acesta a taberelor 'ARC', cea de-a zecea, are o însemnătate istorică deosebită, fiind dedicată Centenarului Marii Uniri."Acesta este şi un motiv în plus pentru care continuăm cu cea de-a zecea ediţie într-o formă extinsă, astfel încât cât mai mulţi copii şi tineri din comunităţile istorice şi din diaspora să vină mai aproape de cei de acasă. Consider foarte important acest program şi vreau să felicit Ministerul Românilor de Pretutindeni şi Ministerul Tineretului şi Sportului pentru acest program, pentru faptul că s-au gândit să suplimenteze numărul de locuri şi pentru faptul că gândul şi programele lor merg întotdeauna nu numai pentru pentru copiii şi tinerii din ţară, dar şi pentru cei din diaspora. Este important ca acasă, aici în România, să avem cât mai mulţi tineri, cât mai mulţi copii, să-şi vadă ţara, să-şi cunoască foarte bine istoria, să vadă tradiţiile şi cultura şi atunci când pleacă spre noile comunităţi să plece în suflet cu un colţ de Românie .(...)", a declarat premierul Viorica Dăncilă.Premierul a mulţumit şi celor 30 de reprezentanţi ai presei de limba română din comunităţile istorice prezenţi la eveniment pentru munca pe care o fac şi "pentru modul în care luptă pentru cei din Serbia, din Ungaria, din Republica Moldova, din Ucraina, pentru a citi în limba maternă ştiri despre România şi despre modul în care promovează România".Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului, a punctat că programul taberelor ARC este unul care are continuitate, având în vedere că a ajuns în al zecelea an de funcţionare."Colaborarea bună pe care o avem cu Ministerul Românilor de Pretutindeni, iată, astăzi, se reconfirmă prin acest protocol pe care l-am semnat, proiect prin care 3.000 de tineri ai familiilor din diaspora vor veni în taberele din România, ocazie cu care vor avea posibilitatea să facă o multitudine de activităţi, să vadă locuri noi, să se conecteze iarăşi cu ţara şi cu cultura românească. Sunt convinsă că pe viitor vom extinde această colaborare cu Ministerul Românilor de Pretutindeni şi pe partea de domeniu al sportului. Avem comunităţi solide de români, cu mulţi sportivi, atât în vestul Europei, în ţări precum Franţa şi Italia, dar şi în zonele vecine României. Eu cred că pot apărea viitori campioni care să reprezinte România, chiar dacă trăiesc peste graniţe. Pentru ei, dar şi pentru noi ar fi o onoare să joace alături de echipele noastre naţionale, să reprezinte România chiar dacă trăiesc peste graniţe. Cred că ar fi mândri şi s-ar simţi apreciaţi la adevărata lor valoare", a declarat Ioana Bran.Ministrul a menţionat că anul acesta taberele vor fi găzduite în judeţele Tulcea, Neamţ, Hunedoara şi Gorj.Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a afirmat, la rândul său, că la ediţiile derulate în cadrul programului 'ARC' au participat aproximativ 20 de mii de tineri de etnie română din comunităţile istorice şi diaspora."Au putut să se întoarcă acasă şi să se bucure de ţara noastră dragă, România. Vreau să mulţumesc tuturor celor care în aceşti 10 ani s-au implicat pentru ca acest program să aibă o continuitate. (...) În acest an numărul participanţilor a crescut, faţă de 2017 când am avut 2.000 de participanţi, în acest an vom o creştere de 50%, respectiv 3.000 de participanţi", a spus Intotero.În cadrul lansării, naistul Nicolae Voiculeţ, acompaniat de ansamblul "Doiniţa", a interpretat Imnul Naţional şi cântecul "Cântă cucu-n Bucovina".Ajuns la a zecea ediţie, programul taberelor 'ARC' se adresează etnicilor români din afara graniţelor, respectiv elevi, tineri, studenţi din ţările aflate în jurul graniţelor şi Balcani: Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană), Albania, Republica Macedonia, Croaţia, precum şi românilor din diaspora de mobilitate, din ţări ca Italia, Spania, Franţa, Belgia, Germania, Austria, Marea Britanie, Grecia, Canada, Statele Unite ale Americii.Programul de tabere "ARC" îşi propune să creeze şi să păstreze legături între cetăţenii şi etnicii români din diferite ţări, să ofere cunoştinţe despre cultura şi civilizaţia românească, să promoveze valorile patrimoniului cultural românesc."ARC" este parte a Programului de guvernare 2018 - 2020 şi face parte din pilonul Educaţie "Nicolae Iorga", înscriindu-se în Planul anual de acţiuni proprii al MRP. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)