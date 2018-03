Generația lui Vlad Dragomir, lovită de blestemul prelungirilor. Juniorii lui Boingiu au ratat a doua calificare în ultimele secunde | VIDEO

Generația lui Vlad Dragomir, lovită din nou de blestemul prelungirilor. Juniorii pregătiți de Adrian Boingiu au ratat a doua calificare în ultimele secunde. Prima în 2015, la Turul de Elită Under 17, iar marți, la Euro 2018 Under 19. Reprezentativa Under 19 a României a pierdut dramatic meciul decisiv cu Ucraina, scor 1-2, după ce […] Post-ul Generația lui Vlad Dragomir, lovită de blestemul prelungirilor. Juniorii lui Boingiu au ratat a doua calificare în ultimele secunde | VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.

