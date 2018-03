Fiul lui George Weah a stabilit un record încă de la debutul în echipa naţională! La final a avut un mesaj pentru cei care l-au acuzat de trădare

10:50

Dennis Man (19 ani), proaspăt debutant în naţionala mare a României, le-a captat atenţia italienilor de la AS Roma, iar o publicaţie din Italia susţine că romanii sunt gata să facă, în vară, o nouă încercare de a-l transfera pe tânărul mijlocaş ofensiv de la FCSB. Marţi, în ziua în care Man a îmbrăcat pentru prima dată tricoul primei reprezentative, site-ul fattidipallone.it a scirs pe larg despre interesul pe care Monchi, directorul sportiv de la AS Roma, şi l-a manifestat pentru Dennis Man. Co...