FOTO EXCLUSIV! Surpriză în showbiz-ul din România. A devenit tată, iar acum face primele declarații: „Credeam că o să fie greu cu doi copii, dar nu este”

Criminalul din Brașov a șocat o țară întreagă! El le-a spus anchetatorilor că a vrut să elibereze sufletele celor dragi. Omul de afaceri şi-a ucis soţia şi cei doi copii, un băiat de 13 ani şi o fată de 18. El a fost audiat preț de câteva ore şi a povestit cum a premeditat totul.