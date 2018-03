Românii au la dispoziţie peste 1.300 de locuri de muncă în străinătate, prin reţeaua Eures

15:20

Circa două sute de angajaţi din structurile naţionale de tineret şi sport au participat miercuri la un miting de protest împotriva discriminărilor salariale în faţa sediului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, iar dacă cerinţele lor vor fi neglijate, protestele vor continua până la o grevă totală care va bloca inclusiv mişcarea sportivă de performanţă.Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST), Andy Nagy, a explicat motivul pentru care sindicaliştii din Sport şi Tineret au apelat miercuri la un miting de protest: ''Vechimea în muncă pentru angajaţii din Sport şi Tineret nu este recunoscută. Nu contează dacă un coleg are un an vechime sau 35 de ani vechime. Studiile superioare nu diferenţiază funcţiile între ele. Munca suplimentară şi munca efectuată în zilele de repaos, sâmbăta şi duminica, nu este plătită. Din punctul nostru de vedere asta nu va mai continua. Suntem hotărâţi să refuzăm munca neplătită, pentru că asta înseamnă sclavagism. Am făcut demersuri să anunţăm viitorul miting, mergem până la blocarea activităţii în Sport şi Tineret. Vom refuza munca neplătită. Legea 153 pentru angajaţii din Sport şi Tineret nu a avut efect, pentru că 70% din salarii sunt plafonate la 1.300 lei net pe lună, nu există sporuri şi nu se plăteşte munca în weekend şi sărbătorile legale''.Din SNST fac parte cluburile sportive municipale, cluburile sportive universitare, federaţiile sportive, complexurile sportive naţionale, direcţiile judeţene de sport şi tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului şi casele de cultură ale studenţilor, iar o grevă generală ar putea paraliza activitatea pe scară largă în sportul de mare performanţă.Demersurile SNST la MTS şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nu au avut încă ecou şi Andy Nagy susţine că nu s-a primit un răspuns: ''Am vorbit cu doamna ministru de la Ministerul Tineretului şi Sportului, care ne-a trimis la ministrul muncii. Aici căutăm soluţii. Prin memorii, prin adrese nenumărate, am încercat să le spunem că sunt inechităţi care nu au fost rezolvate de Legea 153 pentru angajaţii noştri. Noi avem antrenori cărora le-au scăzut veniturile după 1 ianuarie 2018. Nu au soluţii până acum, nu ne-au răspuns''.Liviu Ionică, şef de serviciu la Complexul Sportiv Naţional Snagov (Baza nouă) şi vicepreşedinte al SNST, a punctat de asemenea o parte din problemele sindicaliştilor: ''Nemulţumirile sunt legate de salarizare. Avem personal calificat, cu 30 ani experienţă, care este plătit ca şi un necalificat, angajat de două zile. Nu se ţine cont de gradaţie, de treaptă, de grade, de orele suplimentare. Prin compensare cu zile libere nu se pot da, deoarece fluxul este foarte marte şi există un deficit de personal. Încă din mai 2016 nu se mai face această diferenţiere dintre muncitorul calificat şi cel necalificat. Odată cu creşterea salariului minim pe economie, la 1.250 lei, s-a depăşit această diferenţă între muncitorul calificat şi cel necalificat, între cel cu experienţă şi cel fără experienţă''.Liviu Ionică a adăugat că rezolvarea problemei se poate face doar de către Ministerul Tineretului şi Sportului: ''Noi avem un dosar în instanţă, iar pârât este Ministerul Tineretului şi Sportului. Noi considerăm că singura rezolvare o putem găsi doar la MTS. Trebuie schimbate încadrările pe funcţii, astfel ca vechimea să nu se mai regăsească în salariu. Ei zic că vechimea e în salariu, dar nu se mai regăseşte, pentru că indiferent că ai vechime 30 ani sau o zi, muncitorii au acelaşi salariu net, plafonat undeva la 1.300 lei. Suntem dispuşi să mergem până la încetarea activităţii din Sport şi Tineret, până se vor soluţiona acestor inechităţi. Avem circa 3.000 de angajaţi în acest domeniu, iar 70% din ei sunt plafonaţi la cuantumul net de 1.300 lei. Au fost depuse mai multe memorii, din păcate fără rezolvare. Suntem ignoraţi în continuare, nu a venit niciun răspuns, cu excepţia celui că sporul de vechime e cuprins în salariu, dar nu se regăseşte şi de aceea cerem explicaţii d-nei ministru Olguţa Vasilescu şi Ministerul Tineretului şi Sportului''.Adrian Popescu, director adjunct la Complexul Sportiv Naţional ''Nicolae Navasart'', a opinat că aceste nemulţumiri salariale afectează acea armată de oameni invizibili care stă în spatele marilor succese ale sportivilor români: ''Cel mai dureros este că noi românii ne mândrim atunci când sportivii români urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar din păcate se uită că în spatele acestor performanţe ale sportivilor români de care suntem mândri se află munca imensă a multor oameni, începând cu antrenori, medici, asistenţi, metodişti, până la bucătăresele care deservesc sportivii şi într-un fel pun umărul la aceste performanţe ale sportivilor. Asta e marea problemă care ne deranjează, faptul că nu se mai ţine cont de vechimea în muncă în sport şi o altă mare problemă este că marea performanţă nu înseamnă un program de 8 ore, înseamnă de dimineaţă până seara. Media salariilor din complexurile naţionale este la 1.300 lei net. Vorbim de exemplu de marangozul care deserveşte lotul de kaiac-canoe, cu o vechime de 40 ani şi care are o meserie destul de grea. Este cel care pregăteşte şi finisează toate aceste ambarcaţiuni pentru a se participa la marile competiţii. Are o retribuţie de 1.200 lei pe lună.''Pe 16 martie, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a avut o primă acţiune de protest, o grevă japoneză.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)