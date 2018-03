O mamă vrea să-şi dea copilul, doar ca să poată merge la muncă: ”Nu pot să-l cresc pentru că trebuie să am grijă de tatăl meu”

16:40

Cu siguranta planul lui Dumnezeu a fost unul bun pentru oamenii din Miami atunci cand Drake si echipa sa de productie au inceput realizarea videoclipului „God’s Plan”. Si, ca o rasplata cereasca, Drake ocupa locul I in topul muzical atat in SUA, cat si in Anglia, iar pe YouTube a depasit 262 de milioane de vizualizari in doar o luna. Povestea videoclipului „God’s Plan” incepe cu un mesaj in care Drake anunta ca bugetul alocat pentru clip, 996.631 de dolari, va fi donat in intregime. 996.631 de...