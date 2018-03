Iohannis: E datoria României să sprijine real Republica Moldova; discursurile bombastice nu îi ajută nici pe ei, nici pe noi

18:00

Antrenorul echipei CSM Ştiinţa Baia Mare, George Sava, spune că obiectivul formaţiei este cucerirea Cupei României la rugby, în finala pe care o va susţine sâmbătă contra CSM Bucureşti.''Vrem victoria, nu avem altă opţiune, este singurul obiectiv pe care îl avem. Băieţii sunt foarte motivaţi pentru a face un joc bun şi pentru a cuceri trofeul. A fost o săptămână bună de pregătire şi imi doresc ca jucătorii să scape de acest sindrom al locului 2, al finalelor pierdute. Sper ca ei să înţeleagă că finala se joacă şi trebuie câştigată, este un meci la fel pentru toţi. Suntem echilibraţi pe compartimente, noi avem un plus pe înaintare, însă rămâne de văzut cum vor fi lucrurile în meci, cum vom gestiona lucrurile. Va fi un meci greu, CSM-ul este o echipă în creştere, însă ne vom juca şansa'', a spus Sava, într-un interviu acordat site-ului competiţiei interne.El a spus că jucătorii se adaptează tot mai bine noilor cerinţe şi important va fi să respecte planul de joc.''Pentru Baia Mare faptul că este în finală a devenit obişnuinţă, este o echipă care are experienţa multor finale disputate, o echipă puternică, însă pentru mine, e un nou început. Faptul că suntem în această fază a competiţiei trebuie să ne motiveze suplimentar, trebuie să jucăm, să respectăm planul de joc, dacă nu, nu vom avea nicio şansă. Am avut parte de terenuri grele în meciurile disputate de la reluarea competiţiei, ceea ce a făcut dificil ca echipa să îşi facă jocul, să se exprime în teren. Mă bucur că am reuşit să avem un debut bun, important este că am câştigat meciurile şi încercăm, ca de la partidă la partidă, sa ne îmbunătăţim jocul. Echipa este în schimbare, încercăm să jucăm altceva, am schimbat sistemul de joc şi băieţii se adaptează din ce în ce mai bine'', a spus tehnicianul ''zimbrilor''.Finala Cupei României la rugby, ediţia 2017-2018, dintre CSM Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare, se va disputa la Cluj, sâmbătă, 31 martie, de la ora 11,00, pe stadionul ''Iuliu Haţieganu''.''Programată iniţial a se desfăşura la Iaşi, pe Stadionul Tepro, vineri, 30 martie, locaţia finalei a fost mutată din cauza stării gazonului, dar şi în urma unei solicitări oficiale de relocare a întâlnirii din partea celor două cluburi. Reunit astăzi, Colegiul Director al Federaţiei Române de Rugby a fost informat de această solicitare şi, în dorinţa de a asigura cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea finalei, a aprobat disputarea acesteia la Cluj'', scrie site-ul competiţiei interne.Finala este una inedită, CSM Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare întâlnindu-se pentru prima dată în ultimul act al acestei competiţii.CSM Ştiinţa Baia Mare, vicecampioana naţională, s-a calificat în ultimul act al competiţiei după ce a trecut în semifinale, pe 17 martie, de CSA Steaua (16-7), în timp ce echipa CSM Bucureşti a învins-o, în cealaltă semifinală, chiar pe deţinătoarea trofeului şi campioana en titre, Timişoara Saracens, cu 27-22. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Teodora Oprea, editor online: Ada Vîlceanu)