Haltere: Andreea Penciu - Nu mă aşteptam să câştig aceste medalii, mă gândeam doar să fiu în primele şase locuri

Sportiva română Andreea Penciu a declarat, miercuri seara, că nu se aştepta să câştige medaliile de argint şi bronz la smuls şi total, categoria 58 de kilograme, la CE de haltere de la Izvorani, având în vedere că are doar 17 ani şi a precizat că se gândea doar să încheie concursul în primele şase locuri."Nu mă aşteptam la aceste medalii, mă gândeam doar să fiu în primele şase locuri. Dar uite că s-a putut să urc pe podium la seniori şi la vârsta asta (n.r. - 17 ani). Este un debut foarte bun pentru mine în competiţiile de seniori, îmi dă încredere. Am demonstrat că pot. Dar eu îmi propun nu doar să mă menţin la acest nivel, ci să cresc pe viitor. Pot să spun că pentru aceste medalii am ridicat cam 7 tone pe zi la antrenamente", a spus Penciu.Sportiva din Galaţi a menţionat că îi place foarte mult să ridice greutăţi, chiar dacă iniţial a practicat gimnastica artistică. "M-am apucat de haltere pentru că îmi place mult acest sport. Eu am făcut gimnastică artistică înainte, dar am trecut la haltere. Antrenorul meu de la gimnastică se cunoştea cu antrenorul de la haltere, aşa am ajuns la acest sport. La gimnastică aparatul preferat era solul, iar idolul meu era, bineînţeles, Nadia Comăneci", a adăugat sportiva română.Andreea Penciu a câştigat, miercuri seara, medalia de argint la stilul smuls şi bronz la total la categoria 58 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.Campionatele Europene de haltere la seniori se desfăşoară în perioada 26 martie - 1 aprilie în Sala Polivalentă din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani. România a mai găzduit Campionatele Europene de haltere seniori în 1972 la Constanţa şi în 2009 la Bucureşti.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Irina Giurgiu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres