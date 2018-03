Haltere - CE 2018: Paul Dumitraşcu, medalie de argint la stilul aruncat, categoria 69 de kilograme

21:10

Liderul PMP, Traian Băsescu, a afirmat, miercuri, că dacă România vrea preşedinţia Consiliului European trebuie să pună de pe acum pe agendă această temă la întâlnirile cu toate statele membre ale UE, el adăugând că este prematură o discuţie cu privire la candidatura pentru această funcţie a preşedintelui României, Klaus Iohannis."Eu cred că e prematură discuţia (n.red. dacă preşedintele României, Klaus Iohannis, va candida la preşedinţia Consiliului Europei). Am văzut, din zece ani cât am stat în Consiliul European, doi ca observator şi opt ca membru cu drepturi depline, am văzut că astea sunt lucruri care se decid în ultima clipă, dar se lucrează cu mult timp înainte. Adică Ministerul de Externe, dacă România vrea să obţină acest post, trebuie să înceapă de pe acum să pună pe agendă la întâlnirile cu toate statele membre ale UE problema: 'am vrea să ne susţineţi pentru a obţine funcţia de preşedinte al Consiliului European''', a spus fostul şef al statului, la România TV.Băsescu a menţionat că a observat şi declaraţia liderului PSD, Liviu Dragnea, că social-democraţii îşi propun să susţină un candidat propriu la Consiliul European, însă PSD nu are pe nimeni care s-ar putea califica pentru o astfel de candidatură."Am văzut că la congres Dragnea a spus că se vor bate pentru funcţia de preşedinte al Consiliului, numai că singurul consiliu pentru care trebuie să te baţi este Consiliul European, că se mai numesc consilii cele în care merg miniştrii, dar acolo nu se aleg, se numesc. În program este că PSD îşi propune să susţină un candidat la Consiliu. Şi această funcţie nu poate fi ocupată decât de un membru al Consiliului European sau care a fost membru al Consiliului European şi în condiţiile astea PSD- ul nu are pe nimeni", a mai afirmat Traian Băsescu.