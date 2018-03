Imagini exclusive cu multimilionarul care a ”moștenit” de la Ceaușescu celebrele alimentare și magazine universale!

15:10

Noi detalii în cazu tripului asasinat care a șocat întreaga țară! Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sânge rece soția și cei doi copii și nu are nicio remușcare. Avocatul Daniel Diaconu a dezvăluit că asasinul era drogat în momentul în care şi-a omorât familia. Anchetatorii au găsit canabis în mașina criminalului din Brașov. Surse din anchetă […] The post Ce au găsit procurorii în mașina criminalului din Brașov! „Asta i-a declanșat starea criminală!” appeared first on Cancan.ro.