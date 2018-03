Cine este Irina Baianț, prezentatoarea Galei Femeia Anului 2017. A primit distincția de onoare de la Vladimir Putin și a făcut senzație la Vocea României

22:10

Lobby-istul american Elliott Broidy i-ar fi transmis unui oficial american să anuleze o întâlnire cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, sub pretextul că ar aceasta ar urma să fie înlăturată de la conducerea instituției. Elliott Broidy, lobby-istul american despre care cotidianul The New York Times a scris că s-a folosit de învestirea președintelui Donald Trump […] Post-ul Lobby-istul american Elliott Broidy i-ar fi transmis unui oficial american să anuleze o întâlnire cu laura Codruța Kovesi, pentru că va fi demisă apare prima dată în Libertatea.ro.