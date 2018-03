SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 29 martie

02:40

Preşedintele american, Donald Trump, l-a înlocuit miercuri pe ministrul veteranilor de război anunţând pe Twitter numele succesorului acestuia, medicul militar al Casei Albe, relatează AFP. Foto: (c) Manuel Balce Ceneta / AP"Sunt foarte bucuros să anunţ că intenţionez să îl desemnez pe foarte respectatul amiral Ronny L. Jackson, doctor în medicină, nou ministru al veteranilor de război", a scris Donald Trump. ....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018"Îi mulţumesc doctorului David Shulkin pentru serviciul adus ţării noastre şi formidabililor noştri veterani de război!", a adăugat şeful statului, precizând că Robert Wilkie, un responsabil al Pentagonului, va asigura interimatul, aşteptând ca amiralul Jackson să fie aprobat de Congres. Foto: (c) JIM LO SCALZO / EPADupă 15 ani de războaie neîntrerupte, ministerul veteranilor de război se confruntă cu dificultăţi foarte mari în asigurarea îngrijirii milioanelor de foşti combatanţi aflaţi în Statele Unite şi, de peste un deceniu, se adună dezvăluirile cu privire la gestiunea dezastruoasă în acest domeniu. Foto: (c) Carolyn Kaster / APAmiralul Ronny Jackson era deja medicul Casei Albe din timpul preşedinţiei lui Barack Obama. El a avut micul său moment de glorie, la 16 ianuarie, în conferinţa de presă de la Casa Albă care a urmat primului examen de sănătate oficial al lui Donald Trump, într-un moment în care se înmulţeau zvonurile privind incapacitatea preşedintelui de a-şi îndeplini atribuţiile.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)