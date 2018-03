Radu Vâlcan s-a destăinuit: „Avem gemeni”. Prietenii și fanii au clipit de mai multe ori când au privit imaginea

15:40

Ultima postare a Ioanei, fata de 18 ani care a fost ucisă de tatăl ei, alături de mama și de frățiorul de 14 ani, este cutremurătoare! Tânăra parcă și-ar fi prevestit moartea. Ea a postat un selfie și un mesaj în care vorbește de trecerea în neființă. „Show me what I can’t see when the […] The post Selfie plus mesajul cutremurător al fetei de 18 ani ucise de tatăl ei! Și-a prezis moartea: ”Când sclipirea din ochii mei…” appeared first on Cancan.ro.