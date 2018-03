Presa americană scrie despre ajutorul financiar pentru gravidele din București

Presa americană scrie despre ajutorul financiar pentru gravidele din București. Mai precis, New York Times şi The Washington Post scriu despre decizia Consiliului General Al Municipiului Bucureşti (CGMB) de a acorda ajutoare financiare femeilor însărcinate şi celor care doresc să facă fertilizare in vitro. “România: autorităţile oferă bani pentru fertilizarea in vitro”, titrează New York […] Post-ul Presa americană scrie despre ajutorul financiar pentru gravidele din București apare prima dată în Libertatea.ro.

