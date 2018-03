Florin Buliga și-a ucis soția și copiii, în somn. Ce arată rezultatele preliminare ale autopsiilor în cazul triplei crime din Brașov

10:20

Presa americană scrie despre ajutorul financiar pentru gravidele din București. Mai precis, New York Times şi The Washington Post scriu despre decizia Consiliului General Al Municipiului Bucureşti (CGMB) de a acorda ajutoare financiare femeilor însărcinate şi celor care doresc să facă fertilizare in vitro. "România: autorităţile oferă bani pentru fertilizarea in vitro", titrează New York