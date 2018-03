Dan Bursuc salvează copii de pe stradă și îi trimite la școală. Gestul despre care nu știe nimeni

11:20

Un bolnav de cancer din Iași este lăsat să moară pentru că nu are asigurare medicală. Deși are cancer faringo-laringian în fază terminală și are zilele numărate, Florin Gheorghiu a fost refuzat de mai multe spitale. Nu are pensie și nici familie care să-l ajute. Omul abia mai respiră și înghite cu greu. Unei vecine […]