IGPF: Trafic restricţionat temporar pe teritoriul Ungariei, pentru autovehiculele de mare tonaj, cu ocazia sărbătorilor pascale

Alex Tatomir, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" din Brăila, deţinător a opt medalii internaţionale la Informatică, cinci de aur, două de argint şi una de bronz, a fost admis la celebra universitate Oxford şi este interesat să lucreze în industrie, nu în cercetare.La sfârşitul lunii noiembrie 2017, Alex Tatomir s-a întors acasă cu ultima sa medalia, aurul obţinut la Turneul Internaţional de Informatică Shumen (Bulgaria), competiţie la care au participat 160 de elevi din licee cu profil informatic din Bulgaria, Moldova, Polonia, România, Rusia, Serbia şi Ucraina.La începutul lunii octombrie 2017, Alex a obţinut o altă medalie de aur la "Romanian Master Of Informatics", competiţie care reuneşte anual cei mai buni tineri informaticieni din mai multe ţări din Europa. La această ediţie au participat 84 de liceeni din România, Bulgaria, Elveţia, Italia, Moldova, Serbia şi Rusia. Aceasta este cea de-a treia medalie pe care Alex o câştigă la "Romanian Master Of Informatics", el mai având câştigate o medalie de aur (2016) şi una de argint (2015).Alex Tatomir are în palmares 14 medalii, între care opt internaţionale: Medalie de aur la Turneul Internaţional de Informatică Shumen 2017, Medalie de aur şi Premiul al II-lea la "Romanian Master of Informatics 2017", Medalie de aur şi Premiul I la Olimpiada Balcanică de Informatică 2017, Medalie de aur şi Premiul I la InfO(1) Cup 2017, Medalie de aur la "Romanian Master of Informatics 2016", Medalie de bronz la Olimpiada Central Europeană de Informatică 2016, Medalie de argint la "Romanian Master of Informatics 2015" şi Medalie de argint la Balcaniada de Informatică pentru Juniori 2014.În ceea ce priveşte medaliile naţionale obţinute în decursul anilor, acestea sunt în număr de şase: în clasa a XI-a - Medalie de aur şi Menţiune din partea MEN la Olimpiada Naţională de Informatică, în clasa a X-a - Medalie de aur şi Menţiune din partea MEN la Olimpiada Naţională de Informatică, în clasa a IX-a - Medalie de aur şi Premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Informatică, în clasa a VIII-a - Medalie de argint la Olimpiada Naţională de Matematică şi Medalie de bronz la Olimpiada Naţională de Informatică şi în clasa a VII-a - Medalie de bronz la Olimpiada Naţională de Informatică. În fiecare an, din clasa a VIII-a şi până în prezent, s-a calificat în Lotul Naţional Restrâns de Informatică şi Lotul Naţional Lărgit de Informatică.Pasiunea pentru Informatică a lui Alex a apărut, după cum mărturiseşte, în urma curiozităţii de a înţelege cum tatăl său, de profesie programator, reuşeşte să "înveţe calculatorul să execute anumite proceduri". "De pregătirea mea se ocupă, în momentul de faţă, la fel ca şi la început, domnul profesor Toncea Cristian şi tatăl meu. Cu toate acestea, trebuie să evidenţiez importanţa studiului individual. Datorită nelimitărilor Internetului, acumularea de cunoştinţe şi dezbaterea de idei este la îndemâna oricui. Nu aş fi reuşit să obţin rezultatele de care mă bucur astăzi, fără o participare constantă la concursurile online", spune Alex.De asemenea, el precizează că, înainte să înceapă seria olimpiadelor la Informatică, a participat la numeroase concursuri şi olimpiade la Matematică. "Consider că nu aş fi reuşit să evoluez atât de rapid, dacă nu stăpâneam o bază matematică destul de solidă. Odată ce am început să învăţ cu adevărat ce înseamnă algoritmica, am devenit pasionat şi dornic să îmi îmbunătăţesc gândirea şi logica", afirmă olimpicul.Având în vedere că este elev în clasa a XII-a şi anul acesta va susţine examenul de Bacalaureat, Alex recunoaşte că îi este mult mai dificil să îşi păstreze "ritmul" de pregătire la Informatică. "Din fericire, rezultatele mele anterioare îmi echivalează proba a treia de la Bacalaureat - Informatica - cu nota 10.00. Astfel, voi susţine doar probele la Matematică şi Limba şi Literatura Română, plus Competenţele. Am început deja să recapitulez materia la ambele probe de la Bacalaureat şi sunt încrezător că voi obţine notele pe care mi le doresc la sfârşitul anului şcolar. Pregătirea pentru concursurile următoare este constant prezentă în activităţile mele zilnice", explică Alex.Întrebat dacă îşi găseşte timp să iasă cu prietenii în oraş şi să practice activităţi specifice vârstei majoratului, pe care l-a sărbătorit în vara anului trecut, Alex spune că nu a fost niciodată "fanul învăţatului intens, fără niciun moment de relaxare". "Nici dacă mi-aş dori să îmi dedic tot timpul studiului, nu cred că aş reuşi. În fiecare săptămână, încerc să îmi rezerv suficient timp pentru a ieşi cu prietenii în oraş. Orice activitate relaxantă este esenţială pentru a putea continua studiul", afirmă olimpicul.Ca şi metode de relaxare, Alex preferă să se uite la filme şi să se plimbe cu bicicleta, iar în timpul verii să meargă să înoate şi să joace tenis. "Chiar şi o simplă plimbare alături de unul sau mai mulţi prieteni este suficientă pentru a mă relaxa suficient", completează Alex.În ceea ce priveşte pasiunile, "cred că este de la sine înţeles că una din pasiunile mele este Informatica", spune Alex, care mai adaugă faptul că, deşi nu se consideră o persoană sportivă, îi place, mai ales vara, să practice diferite sporturi alături de prieteni. "Spre ruşinea mea, am descoperit plăcerea cititului doar de câţiva ani. Din păcate, tot nu dedic suficient timp acestei activităţi", recunoaşte olimpicul la Informatică.Întrebat ce i-ar recomanda unui elev de clasă gimnazială, care ar lua în calcul să meargă pe urmele sale, Alex spune că sfaturile sale sunt legate, în primul rând, de perseverenţă şi de pasiune. "De-a lungul timpului, am observat că rezultatele nu vin întotdeauna imediat după muncă. Consider că foarte mulţi elevi renunţă la concursuri doar din simplul motiv că rezultatele le indică faptul că nu vor reuşi să evolueze suficient. Acest lucru este total fals. Studiul meu în domeniul Matematicii nu a dat roade la prima mea participare la Olimpiada Naţională din clasa a VI-a. Ulterior, am obţinut o medalie de argint la aceeaşi olimpiadă. Acelaşi lucru poate fi observat şi în cazul Informaticii. Sfatul meu ar fi să îşi găsească o materie care să îl pasioneze cu adevărat şi să caute întotdeauna să descopere mai mult. Alături de un profesor şi cu susţinerea părintilor, un simplu elev poate să devină olimpic mai repede decât şi-ar putea cineva imagina. Important este să fii pasionat şi să nu renunţi niciodată", dezvăluie Alex reţeta succesului său.Alex a aplicat la cinci universităţi din Anglia, dar opţiunea sa principală a fost Universitatea Oxford, care l-a şi acceptat ca student din toamna acestui an, la specializarea "Ştiinţa Calculatoarelor".Legat de planurile sale de viitor pe termen lung, Alex este rezervat în a se pronunţa, dar dezvăluie totuşi că ar fi interesat să lucreze în industrie, nu în cercetare. "Sunt destul de rezervat în ceea ce priveşte viitorul meu pe termen lung. Plănuiesc să lucrez în industrie, nu în cercetare, dar nu ştiu unde, când şi cum", concluzionează Alex. AGERPRES / (A - autor: Ecaterina Ignat, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)