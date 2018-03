BREAKING NEWS | Victor Becali rămâne în arest! Judecătorii i-au respins cererea de eliberare condiţionată

13:00

Preşedintele liderului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat că Dan Petrescu mai are contract pentru încă un sezon cu formaţia din Gruia, dar situaţia va fi lămurită la vară. Oficialul CFR-ului a recunoscut că "Bursucul" are o clauză de reziliere, iar în cazul în care vrea să plece din Liga 1, trebuie doar să achite suma respectivă. "Dan Petrescu mai are contract pentru încă un sezon. Are o clauză de reziliere, în cazul în care vrea să ne despărţim. Mai multe vom vedea la vară, dar am început un p...