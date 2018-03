Lavinia Pârva, despre dragoste și carieră: „Mă simt mai așezată, mai echilibrată, pentru că m-am maturizat!”

11:41

Moda este intr-o continua schimbare de la an la an, de la sezon la sezon. Marii designeri ai lumii dicteaza trendurile, iar noi ne conformam cu pasiune, din dorinta de a fi mereu in pas cu noutatile. Talentul de a asorta si de a face combinatii de haine si accesorii apare in mod natural. Presupune arta de a rezolva problemele de ordin estetic si de a pune amprenta stilului nostru in vestimentatiile alese cu atata atentie si minutiozitate. Combinatiile predictibile de haine nu transmit insa nicio...