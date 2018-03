Lunar se cheltuiesc 53 de milioane de lei pentru distribuirea pensiilor prin Poștă

08:50

In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte.Mai multe rapoarte ale Fiscului sunt probe cheie in dosarul in care Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanescu, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata. Este vorba de cazul in care era cercetat milionarul Costel Comana. Articolul integral pe ZIARE.COM