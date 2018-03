Gimnastică: Andreea Răducan - Nu avem o baghetă magică, aşa că e nevoie de răbdare

14:50

Banca Naţională a României nu are o viziune optimistă cu privire la inflaţia din acest an, dar nici una pesimistă, ci una realistă, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la şedinţa organizată de Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului."Vreau să precizez în faţa Comisiei şi în faţa celor care ne aud că încercăm ca viziunea noastră privind inflaţia din acest an să nu fie optimistă. Ştim că există aceste preocupări. V-am împărtăşit o parte din preocupări, din îngrijorări, din riscurile pe care le-aţi semnalat. Sub nicio formă nu aş vrea să se înţeleagă după această, să-i spunem, discuţie, nu are datele unei audieri, audierea se va face în faţa comisiilor reunite, când se va face, nu vreau să rămână ideea că avem o privire optimistă. Nu suntem nici pesimişti. Credem că putem să controlăm lucrurile în anumite condiţii, le-am expus aici. Credem că avem mai multe instrumente noi la Banca Naţională, dar şi societatea românească decât în urmă cu 10 ani, dar nu suntem optimişti, în sensul că visăm la ceva. Încercăm să fim realişti. Suntem prudenţi. Prezentările noastre şi previziunile noastre sunt prudente şi ele sunt condiţionate, într-adevăr de capacitatea ca noi, dar şi alte instituţii ale statului să controleze riscurile care ne pândesc", a spus Mugur Isărescu.Întrebat despre majorările de dobândă şi impactul în economie, acesta a precizat că majorarea a fost corespunzătoare situaţiei din economia românească, proporţionată cu riscurile care ne ameninţă şi că "ea va da roade"."Deci nu împărtăşim, ca să fiu mai clar, viziunile mai mult sau mai puţin pesimiste conform cărora cursul se va duce la un nivel pe care nu pot să îl pronunţ iar inflaţia de asemenea", a afirmat Isărescu.De asemenea, Isărescu a menţionat ultimul raport al Fondului Monetar Internaţional şi a spus că în el există o frază în care se spune că, dacă politica monetară nu va fi ajutată de către politica fiscală, Banca Naţională nu are altă soluţie decât să majoreze şi mai mult ratele de dobândă.Totodată, întrebat dacă există posibilitatea ca inflaţia să rămână o problemă în viitor în cazul în care deficitul bugetar nu se reduce, Isărescu a răspuns afirmativ.În acest an, banca centrală a majorat în două rânduri dobânda cheie, aceasta urcând în ianuarie la 2% pe an, de la 1,75%, şi în februarie la 2,25% de la 2% pe an. Decizia din ianuarie de creştere a dobânzii cheie este prima de acest fel din ultimii aproape 10 ani, respectiv din 31 iulie 2008, când Banca Naţională a României decide majorarea dobânzii de politică monetară la 10,25%, de la 10%.Rata anuală a inflaţiei a fost de 3,3%, la finalul lui 2017, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 4,07% şi a celor nealimentare cu 4,11%. Preţul serviciilor a crescut cu 0,22%.Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 3,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, iar pentru sfârşitul anului viitor BNR estimează o rată a inflaţiei de 3,1%. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)