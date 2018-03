O cântăreață cunoscută de la noi, la masă cu Salman Khan: „Cătălin, să nu fie geloasă Iulia”. Cine e vedeta care

08:50

Nu mai e un secret pentru nimeni că Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au gândit și au vorbit deja să-i facă un frățior sau o surioară fiului lor, Alexandru. Ei bine, în urmă cu câteva ore, prezentatorul TV a făcut public un mesaj, care a fost însoțit de o fotografie. Cuvintele scrise pe imagine i-au […] The post Radu Vâlcan s-a destăinuit: „Avem gemeni”. Prietenii și fanii au clipit de mai multe ori când au privit imaginea appeared first on Cancan.ro.